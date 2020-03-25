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Konutlarda elektrik fiyatı arttı

25.03.2020 10:26

Son güncelleme : 25.03.2020 10:26
Konutlarda elektrik fiyatı 2019`un ikinci yarısında yüzde 23,4 arttı.



TÜİK verilerine göre konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde (1) ödediği tutar bir önceki döneme göre %23,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,3 artarak ortalama 66,4 kuruş oldu.

SANAYİDE 1 KWH ELEKTRİK İÇİN SON ALTI AYDA ORTALAMA 54,7 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide 2019 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,0 artarak ortalama 54,7 kuruş oldu.

KONUTLARDA 1 M3 DOĞAL GAZ İÇİN SON ALTI AYDA ORTALAMA 178,3 KURUŞ ÖDENDİ

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23,6 artarak ortalama 178,3 kuruş oldu.

SANAYİDE 1 M3 DOĞAL GAZ İÇİN SON ALTI AYDA ORTALAMA 186,4 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide 2019 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %11,6 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,6 artarak ortalama 186,4 kuruş oldu.




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