Konutlarda elektrik fiyatı arttı















TÜİK verilerine göre konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde (1) ödediği tutar bir önceki döneme göre %23,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,3 artarak ortalama 66,4 kuruş oldu.Sanayide 2019 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,0 artarak ortalama 54,7 kuruş oldu.Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23,6 artarak ortalama 178,3 kuruş oldu.Sanayide 2019 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %11,6 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,6 artarak ortalama 186,4 kuruş oldu.