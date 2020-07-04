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Kooperatifçilik otobüsü yoluna devam ediyor

04.07.2020 11:37

Son güncelleme : 04.07.2020 11:37
Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında illeri gezen kooperatifçilik otobüsü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ziyaretlerini sürdürüyor.



AA

Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) 1994'te Birleşmiş  Milletlere sunduğu öneri ile her yılın temmuz ayının ilk cumartesi günü  Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin ortak olduğu 750 binden  fazla kooperatif bulunuyor ve bu kooperatifler aracılığıyla 250 milyondan fazla  insana istihdam sağlanıyor.

Türkiye'de ise kooperatifler, 59 bini aşan sayılarıyla 38 farklı türde  faaliyet gösteriyor. 6 milyondan fazla insanın ortak olduğu bu kooperatifler  arasında, yıllardır Türkiye’nin ilk 500 işletmesi arasına giren, faaliyet konusu  ürünlerde ihracat şampiyonu olan başarılı birçok kooperatif örneği bulunuyor.

Özellikle kooperatifçilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve  geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından "Kooperatifçilik Tanıtım ve  Geliştirme Projesi” kapsamında kooperatifçilik otobüsü ile çeşitli illerde  bilgilendirme toplantıları, eğitim ve sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi çerçevesinde söz konusu  otobüs, bu yılın şubat ve mart aylarında Adana ve Antalya'yı ziyaret etti.  Buradaki programların  ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını  nedeniyle proje etkinliklerine bir süre ara verilirken, 1 Haziran itibarıyla  normalleşme süreciyle birlikte kırmızı otobüs yoluna devam etti.

Otobüs, 22-26 Haziran'da Kayseri il merkezinde ve ilçelerinde ve 29  Haziran-2 Temmuz'da ise Nevşehir il merkezinde ve ilçelerinde etkinliklere  katıldı.

Kooperatifçilik otobüsünün temmuzda Malatya, ağustosta Kırşehir,  eylülde Bursa ve Çanakkale'yi ziyaret etmesi planlanıyor.




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