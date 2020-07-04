Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında illeri gezen kooperatifçilik otobüsü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ziyaretlerini sürdürüyor.
Kooperatifçilik otobüsü yoluna devam ediyor
04.07.2020 11:37
Son güncelleme : 04.07.2020 11:37
AA
Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) 1994'te Birleşmiş Milletlere sunduğu öneri ile her yılın temmuz ayının ilk cumartesi günü Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlanıyor.
Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin ortak olduğu 750 binden fazla kooperatif bulunuyor ve bu kooperatifler aracılığıyla 250 milyondan fazla insana istihdam sağlanıyor.
Türkiye'de ise kooperatifler, 59 bini aşan sayılarıyla 38 farklı türde faaliyet gösteriyor. 6 milyondan fazla insanın ortak olduğu bu kooperatifler arasında, yıllardır Türkiye’nin ilk 500 işletmesi arasına giren, faaliyet konusu ürünlerde ihracat şampiyonu olan başarılı birçok kooperatif örneği bulunuyor.
Özellikle kooperatifçilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi” kapsamında kooperatifçilik otobüsü ile çeşitli illerde bilgilendirme toplantıları, eğitim ve sosyal faaliyetler düzenleniyor.
Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi çerçevesinde söz konusu otobüs, bu yılın şubat ve mart aylarında Adana
ve Antalya'yı ziyaret etti. Buradaki programların ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle proje etkinliklerine bir süre ara verilirken, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreciyle birlikte kırmızı otobüs yoluna devam etti.
Otobüs, 22-26 Haziran'da Kayseri il merkezinde ve ilçelerinde ve 29 Haziran-2 Temmuz'da ise Nevşehir il merkezinde ve ilçelerinde etkinliklere katıldı.
Kooperatifçilik otobüsünün temmuzda Malatya, ağustosta Kırşehir, eylülde Bursa ve Çanakkale'yi ziyaret etmesi planlanıyor.
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|% 9,94
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|
|BURCE
|10,53
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|CMBTN
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|27.316.134
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|KRDMB
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|70.817.123
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|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
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|AKMGY
|36,14
|5.171.587
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|KRDMA
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|THYAO
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|
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|ALBRK
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|EKGYO
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|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
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|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,5416
|8,5845
|% 0,26
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|Frank
|7,2397
|7,2833
|% 0,26
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|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,16
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,28
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|Altın Gr.
|391
|392
|1,03
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|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,90
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|Tam
|2.612
|2.626
|5,10
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|Yarım
|1.269
|1.285
|2,50
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|Çeyrek
|635
|643
|1,20
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|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|0,02
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