Avrupa Merkez Bankası`nda ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.
Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası`na sıçradı!
10.03.2020 09:37
Son güncelleme : 10.03.2020 09:37
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.
Açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı hatırlatıldı.
ECB'nin, 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirildi.
Bu arada, Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank, başkent Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
23-27 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek "2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı" da salgın nedeniyle iptal edildi.
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