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KOSGEB 69 binden fazla işletmeye destek verdi

05.03.2020 11:30

Son güncelleme : 05.03.2020 11:30
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2019`da Türkiye`nin 7 bölgesinde, inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 69 bini aşkın işletmeye destek verdi.



AA

AA muhabirinin KOSGEB'in 2019 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye  göre, kurum tarafından 69 bin 84 işletmeye geçen yıl 2 milyar 309 milyon 536 bin  351 lira destek sağlandı.

Bu kapsamda, 62 bin 517 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği  kapsamındaki desteklerden, 310'u ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği  çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı. KOSGEB Destek Programları  Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden yararlanan işletmelerin birden fazla  destekten yararlanması sonucu kümülatif işletme sayısı 69 bin 84'ü buldu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA DESTEK

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok  Marmara Bölgesi kullandı. Bölgede 18 bin 664 işletmeye 469 milyon 681 bin 816  lira destek verildi. Bu bölgeyi 11 bin 959 işletmeye verilen 430 milyon 589 bin  209 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.

Ege Bölgesi'nde 8 bin 13 işletme 244 milyon 757 bin 857 lira,  Karadeniz Bölgesi'nde 7 bin 135 işletme 194 milyon 139 bin 604 lira, Akdeniz  Bölgesi'nde 7 bin 680 işletme 188 milyon 135 bin 480 lira destek aldı.

Bu bölgeleri 4 bin 947 işletmeye verilen 134 milyon 590 bin 611 lira  ile Güneydoğu Anadolu, 4 bin 126 işletmeye sağlanan 115 milyon 527 bin 30 lira  destekle Doğu Anadolu bölgeleri takip etti.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen destek  tutarının yüzde 53,94'ünün mikro, yüzde 29,49'unun küçük, yüzde 16,52'sinin ise  orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı kayıtlara geçti.

FAİZ DESTEKLERİ

Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği  kapsamında 310 işletmeye 532 milyon 114 bin 744 lira destek verildi.

Bu kapsamda, Iğdır, Trabzon, Düzce-İstanbul acil destek kredisi faiz  imkanlarından yararlanırken, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği de  çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği  kapsamında verilen desteklerden  madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme  üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaşım ve depolamanın da aralarında yer aldığı  birçok sektör faydalandı.

DPİS UYGULAMAYA ALINDI

KOSGEB destek programlarının değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında,  destek programlarına ilişkin birçok bilginin olacağı raporların muhafaza edilmesi  süreçlerinin yer alacağı Destek Programı İzleme Sistemi (DPİS) yazılımı 25 Mart  2019 itibarıyla uygulamaya alınmıştı.

Kurum geçen yıl Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya'da bulunan  laboratuvarları aracılığıyla 3 bin 242 işletmeye toplam 73 bin 676 test-analiz  hizmeti de verdi. Bu işlemler sonucu 1 milyon 709 bin 708 lira gelir elde edildi.




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