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Kovid-19 vakalarındaki artış ABD`de ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

18.07.2020 11:21

Son güncelleme : 18.07.2020 11:26
ABD`de son dönemde rekor sayıya ulaşan yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, ülkenin 20`yi aşkın eyaletinde normalleşmeyi kesintiye uğratırken, kısıtlamaların yeniden uygulanma riski ülke ekonomisinin toparlanma sürecini de tehdit ediyor.



AA

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke  olmaya devam eden ABD'de, vaka sayılarındaki artış her geçen gün yeni bir rekora  imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde 24 saatte 78 binin üzerinde yeni vaka tespit  edilen ülkede, toplam vaka sayısının ise 3,7 milyona ulaştığı kaydediliyor.

Salgında vaka sayılarında görülen artış, ABD'nin eyaletlerindeki  normalleşme sürecini de kesintiye uğratıyor. Arizona, California, Colorado,  Michigan, Nevada, Delaware, Indiana, North Carolina'nın da aralarında bulunduğu  20 aşkın eyalette, Kovid-19 vakalarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla  normalleşme adımlarının yavaşlatıldığı biliniyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE BEKLENMEYEN AZALIŞ

Son olarak ABD'de basına sızan bir belge, Beyaz Saray Kovid-19 ile  Mücadele Görev Gücü'nün 18 eyalete yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge"  oldukları ve normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi  işletmeleri kapatma, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamaları gibi  uyarılar yaptığını ortaya koydu.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) cuma günü ABD ekonomisine ilişkin  yaptığı değerlendirmede ise Kovid-19 vakalarındaki artış ve karantina  önlemlerinin yeniden uygulanma olasılığının ülke ekonomisine yönelik başlıca  risklerden olduğu belirtildi. IMF'nin açıklamasında, dikkatli bir halk sağlığı  yaklaşımının bu riski azaltacak olsa da bazı eyaletlerdeki vaka sayısındaki  artışın normalleşme kararlarının yavaşlamasına ya da kısmen tersine dönmesine  neden olduğu bildirildi.

Kovid-19 vakalarının artışın ardından, ABD'de Michigan  Üniversitesi'nin Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ve  cuma günü açıklanan temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerineki  beklenmeyen azalış da dikkat çekti.

Salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren, normalleşmenin  başlamasıyla ise mayıs ve haziran aylarında toparlanma sinyali veren tüketici  güven endeksi, temmuzda 4,9 puan azalarak 73,2 seviyesine geriledi.

Analistler, tüketici güvenindeki azalmada Kovid-19 vakalarındaki  artışın etkili olduğunu belirterek, salgının yayılması nedeniyle tüketici  güvenindeki düşüşün gelecek aylarda devam etmesinin olası olduğunu bildirdi.

"KOVİD-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ EKONOMİ İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSK OLUŞTURUYOR"

Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Kredi Görevlisi Madhavi Bokil, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin bazı eyaletlerinde Kovid-19 vakalarındaki  artışın ülke ekonomisi için aşağı yönlü risk oluşturduğunu söyledi.

Son verilerin ekonomik faaliyetin şimdiye kadar beklentiler  doğrultusunda canlandığına işaret ettiğini belirten Bokil, "Bu yılın ikinci  yarısı ve 2021'deki toparlanma pandemiyle yakından bağlantılı olacaktır. Salgının  yeniden artması yeniden karantina önlemleriyle sonuçlanırsa toparlanmaya zarar  verir." değerlendirmesinde bulundu.

Bokil, işletmelerin kalıcı olarak kapatılmasının uzun vadeli iş  kayıplarına neden olacağına dikkati çekerek,"ABD'de yavaş bir toparlanma  bekliyoruz. ABD ekonomisi için 2020'se yüzde 5,7'lik daralma ve 2021'de yüzde  4,5'lik büyüme öngörüyoruz. Bu tahminler ekonominin yeniden normale dönmesinin  kademeli bir süreç olduğunu varsayıyor. Ekonomi yavaşça toparlansa bile  koronavirüs şokundan kaynaklanan üretim kaybı asla tam olarak telafi  edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisinin 2022'de Kovid-19 krizi öncesi seviyelere dönmesini  beklediklerini dile getiren Bokil, ekonomik görünümün aşağı yönlü risklerle  oldukça belirsiz olduğunu belirtti.

Bokil, ekonomik toparlanmanın ABD'nin halk sağlığını korurken  ekonomiyi normale döndürme becerisiyle yakından bağlantılı olacağını  vurgulayarak, geniş kapsamlı test uygulamaları, temas takibi ve karantina gibi  önlemlerin sadece kısıtlamaların yeniden uygulanması için değil aynı zamanda  virüsün bulaşma endişesini azaltarak güvenin yeniden kazanılması için de önemli  olacağının altını çizdi.




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