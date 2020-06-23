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Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Temmuz`da...

23.06.2020 17:48

Son güncelleme : 23.06.2020 17:48
Bankacılıkta yeni bir döneme giriliyor. Türkiye`nin önde gelen bazı bankaları bu konuda müşterilerine mesaj göndermeye başladı bile. Buna göre hesap özeti ve ekstre/dekont bilgileri artık sms ve e-posta kanalından müşterilere gönderilmeyecek. Uygulama 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayacak.



Bankacılık sektöründe yeni bir döneme giriliyor. Buna göre banka müşterilerine iletilen, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık ile göndermesine karar verildi.

Bankacılık sektörünün en önemli konulardan bir tanesi olarak görülen güvenlik, yeni kararla birlikte daha sağlam hale getirilecek.

Bazı bankaların müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müşterimiz, 1 Temmuz 2020 itibariyle Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hesap özeti/dekont/ekstre gönderimlerini etkileyen, işlem kolaylığının yanı sıra bilgi güvenliğinin önceliklendirildiği yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir.

Kesintisiz bankacılık hizmet anlayışımız kapsamında bu süreçte herhangi bir aksama yaşanmaması için sizleri söz konusu değişiklik ile ilgili bilgilendirmek istiyoruz. 1 Temmuz 2020 itibariyle, kişisel verinizi içeren tüm bilgilendirmelerde güvenli iletişim kanalları üzerinden size ulaşmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda hesap özeti ve ekstre/dekont bilgilerinize istediğiniz an Internet Bankacılığından kolaylıkla erişebileceğinizi, 1 Temmuz itibariyle bu bilgilerin sms ve e-posta kanalından gönderilmeye devam etmeyeceğini hatırlatmak isteriz."




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