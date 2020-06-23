Bankacılıkta yeni bir döneme giriliyor. Türkiye`nin önde gelen bazı bankaları bu konuda müşterilerine mesaj göndermeye başladı bile. Buna göre hesap özeti ve ekstre/dekont bilgileri artık sms ve e-posta kanalından müşterilere gönderilmeyecek. Uygulama 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayacak.
Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Temmuz`da...
23.06.2020 17:48
Son güncelleme : 23.06.2020 17:48
Bankacılık sektöründe yeni bir döneme giriliyor. Buna göre banka müşterilerine iletilen, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık ile göndermesine karar verildi.
Bankacılık sektörünün en önemli konulardan bir tanesi olarak görülen güvenlik, yeni kararla birlikte daha sağlam hale getirilecek.
Bazı bankaların müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Müşterimiz, 1 Temmuz 2020 itibariyle Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hesap özeti/dekont/ekstre gönderimlerini etkileyen, işlem kolaylığının yanı sıra bilgi güvenliğinin önceliklendirildiği yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir.
Kesintisiz bankacılık hizmet anlayışımız kapsamında bu süreçte herhangi bir aksama yaşanmaması için sizleri söz konusu değişiklik ile ilgili bilgilendirmek istiyoruz. 1 Temmuz 2020 itibariyle, kişisel verinizi içeren tüm bilgilendirmelerde güvenli iletişim kanalları üzerinden size ulaşmaya devam edeceğiz.
Bu kapsamda hesap özeti ve ekstre/dekont bilgilerinize istediğiniz an Internet Bankacılığından kolaylıkla erişebileceğinizi, 1 Temmuz itibariyle bu bilgilerin sms ve e-posta kanalından gönderilmeye devam etmeyeceğini hatırlatmak isteriz."
17:32115.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 612,74
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
17:326,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
17:327,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
17:32389,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,05
|Açılış
|: 389,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|44.724.748
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.540.668
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.829.707
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|113.487.935
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|47.068.231
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|IZMDC
|13,72
|38.690.635
|% -8,84
|
|KRDMD
|2,98
|1.242.546.256
|% 2,41
|
|KARSN
|2,75
|1.023.268.154
|% 7,84
|
|PETKM
|4,18
|988.829.256
|% 1,46
|
|GARAN
|8,49
|791.351.646
|% -0,35
|
|TSPOR
|7,69
|763.885.433
|% -8,45
|
|SKBNK
|1,42
|619.230.584
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,98
|1.242.546.256
|% 2,41
|
|KARSN
|2,75
|1.023.268.154
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,95
|562.889.315
|% 0,52
|
|ODAS
|2,17
|626.680.171
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5503
|8,5932
|% 0,47
|
|Frank
|7,2372
|7,2808
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|12,76
|
|Altın Gr.
|389
|390
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.539
|15,50
|
|Tam
|2.591
|2.603
|15,90
|
|Yarım
|1.263
|1.273
|7,80
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,06
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 704, 81 artarak (% 0.53 ) 134, 277
-
17:41XU100
Endeks 115, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 18, 613.00 milyon TL de
-
17:41EMKEL
Yüzde 4.69 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 462, 504 adet işlem
-
17:40TLMAN
Yüzde 4.59 oranında artışla 15.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 889, 188 adet işlem
-
17:39TEKTU
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 122, 520 adet işlem