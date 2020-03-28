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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Asgari ödemeler...

28.03.2020 13:15

Son güncelleme : 28.03.2020 13:15
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları 1 Nisan`dan geçerli olmak üzere düşürüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.



DHA

Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 1.40'tan yüzde 1.25’e düşürüldü.

Aynı tebliğ ile yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1.12'den, yüzde 1.0 düzeyine indirildi.

Tebliğ ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70'ten yüzde 1.55’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.42'den, yüzde 1.30 düzeyine düşürüldü.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME YÜZDE 20-40 ARASINDA OLACAK

Bu oran, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de, asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl boyunca yüzde 40 olarak belirlenmişti.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği ile, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarın "Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı" ve "ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği" kararlaştırıldı.

Yönetmelikte başlığı, "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."




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