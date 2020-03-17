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Kredili konut satışında 2 ayda 2019`un ilk yarısı aşıldı

17.03.2020 11:25

Son güncelleme : 17.03.2020 11:25
İpotekli konut satışı, yılın ilk 2 ayında 85 bin 970`e ulaşarak 2019`un ilk yarısını aştı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde satılan konut sayısı 2019'un aynı  dönemine göre yüzde 51,4 artarak 118 bin 753 oldu. Söz konusu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 391,9 artarak 43 bin 733'e çıktı.

Yılın ilk 2 ayında ise ipotekli konut satış adedi 85 bin 970'e  ulaşarak 2019'un ilk 6 ayında gerçekleşen 82 bin 885 adedinin üzerine çıktı.

Sektör temsilcileri, faiz oranlarının yüzde 1'in altında olmasının  satışlardaki hareketlilik için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, düşük faizle  sektördeki yüksek satış rakamlarının süreceğini ifade etti.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, konut satış rakamlarında faiz oranlarının yüzde 1'in altında  seyretmesinin etkisinin olduğunu söyledi.

Taş, "Bu yılın ilk 2 ayında 85 bin 970 adet ipotekli konut satıldı.  Söz konusu rakam, geçen yılın ilk 6 ayında 82 bin 885 adet olarak gerçekleşmişti.  Bu, faiz indirimlerinin konut satışlarına ne kadar etki ettiğinin, adeta doping  yaptığının açık bir göstergesi." diye konuştu.

İkinci el konut satışlarında yüzde 77 artış yaşandığını kaydeden Taş,  "Burada sıfır konutlardaki faiz oranının yüzde 0,79'a çekilmesinin de etkisi var.  Mevcut evini satıp ilk ele talep oluşturan önemli bir eğilim oldu." dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ KONUT SATIŞLARINA DOPİNG ETKİSİ YAPTI"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da faiz  indiriminin konut satışlarına doping etkisi yaptığını, kredili satışlardaki  artışın yaklaşık yüzde 400'e yaklaşmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu  vurguladı.

TCMB'nin yeni faiz politikasının satışlardaki hareketliliği  desteklediğini ifade eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Yaklaşan bahar aylarıyla önümüzde bizi bekleyen tanıtım dönemi  olacak. Yatırımcıya sunacağımız cazip ödeme seçenekleriyle satışların en yüksek  seviyeye ulaşacağını söyleyebiliriz. Öte yandan, satışlardaki artışla birlikte  eriyen stoklar da orta vadede yeni projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir  zemin hazırladı. Kentsel dönüşüm projeleri yönünde başlayan hareketliliği de göz  önünde bulundurursak satışlardaki hareketli yapı ile birlikte yeni inşaat  çalışmalarının hız kazandığı bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz."

"GAYRİMENKUL VE İNŞAAT SEKTÖRÜ, 2020'YE ÇOK GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTI"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise gayrimenkul  ve inşaat sektörünün 2020'ye çok güzel başlangıç yaptığını, ilk 2 ayda önemli  sayıda konut satıldığını söyledi.

Babacan, "Ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  53,5'lik bir artışla karşı karşıyayız. Geçen yıl başlayan faiz indirimi trendi,  ocak ayında faizlerin yüzde 0,79'un altına gerilemesiyle yeni bir boyut kazandı  ve şubatta da etkisini sürdürdü. Özellikle yapımı tamamlanan ya da tamamlanmak  üzere olan projelerde yatırımcının ilgisinin hayli yüksek olduğunu kendi  projelerimizde de gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

"ŞUBAT RAKAMLARI, HENÜZ BAHAR GELMEDEN BAHAR HAVASI YAŞATTI"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, sektörde sıfır  konuttaki yüzde 0,79'luk, tüm konutlardaki yüzde 1'in altındaki faiz oranlarının  hareketliliğin sürmesini sağladığını kaydetti.

Çulhalık, "TÜİK'in açıkladığı şubat rakamları, sektörümüze, henüz  bahar gelmeden bahar havası yaşattı. Her geçen ay kredili satışlarda yüksek  rakamlar görüyoruz. Şubatta yüzde 400'e varan artış söz konusu. TCMB'nin faiz  indirimiyle birlikte faiz oranları da buna paralel olarak ilerliyor. Bu durum  kredili satışlara da artış olarak yansıyor." dedi.

Kredi kullanılarak yapılan alımlarda yapımı tamamlanan ya da  tamamlanmak üzere olan projelerin öne çıktığını belirten Çulhalık, bu durumun  stokların hızla eritilerek yeni projelerin hayata geçirilmesi için zemin  hazırladığını söyledi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da sektörde  gerçekleşen satışlarla yeni projelerin hayata geçirileceğini, bu sayede inşaatın  tetiklediği yüzlerce alt sektörde de hareketliliğin yaşanacağını ifade etti.





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