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Kripto paralar son 24 saatte 93,5 milyar dolar kaybetti

13.03.2020 07:27

Son güncelleme : 13.03.2020 07:32


Global hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgası kripto paraları da vurdu. Bitcoin'in değeri gün içinde yaklaşık yüzde 48 geriledi.

Kripto paraların toplam piyasa değerleri de son 24 saat içinde 93,5 milyar dolara varan düşüş gösterdi. Bu sert düşüşün ardından gelen toparlanma sonrası kripto paraların toplam piyasa değerleri 146,84 milyar dolar seviyesinde.

Bitcoin şu sıralarda 31,43 düşüşle 5168,09 dolardan, Ethereum fiyatı yüzde 30,61 kayıpla 125,99 dolardan ve XRP yüzde 27,08 düşüşle 0,141818 dolardan işlem görüyor.





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