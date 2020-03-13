Kripto paralar son 24 saatte 93,5 milyar dolar kaybetti

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9075
|7,9471
|% -0,40
|Frank
|6,6580
|6,6981
|% 0,96
|Riyal
|1,6778
|1,6862
|% 1,69
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-17,43
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,32
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,34
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,07
|B. Petrol
|32,86
|32,86
|-0,36
Seans Raporu
- 17:59HUBVC Yüzde -20.00 oranında düşüşle 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 426, 964 adet işlem
- 17:58KARSN Yüzde -14.29 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 025, 690 adet işlem
- 17:57DMSAS Yüzde -15.71 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 056 adet işlem
- 17:56SANFM Yüzde -12.18 oranında düşüşle 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 825 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAL