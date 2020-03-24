Kripto paraların piyasa değeri 14 milyar dolar arttı.
Kripto paralarda yükseliş sürüyor
24.03.2020 09:15
Son güncelleme : 24.03.2020 09:15
Bitcoin fiyatında görülen toparlanmanın etkisi ile kripto paraların toplam değerleri son 24 saat içinde 14 milyar dolar
artış göstererek 182,62 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Kripto paraların değerindeki artışta Bitcoin'in fiyatının yüzde 8,77 artışla 6442,23 dolar seviyesine ve piyasa değerinin 117,7 milyar dolara çıkması etkili oldu.
Bugün Ethereum fiyatı yüzde 6,81, XRP'nin değeri yüzde 4,93 arttı.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
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|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5712
|7,6092
|% 0,26
|
|Frank
|6,6465
|6,6866
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7379
|1,7466
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.564
|9,53
|
|Altın Gr.
|328
|329
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,44
|13,50
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,82
|0,02
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|B. Petrol
|28,01
|28,01
|0,98
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