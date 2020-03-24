GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kripto paralarda yükseliş sürüyor

24.03.2020 09:15

Son güncelleme : 24.03.2020 09:15
Kripto paraların piyasa değeri 14 milyar dolar arttı.



Bitcoin fiyatında görülen toparlanmanın etkisi ile kripto paraların toplam değerleri son 24 saat içinde 14 milyar dolar artış göstererek 182,62 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Kripto paraların değerindeki artışta Bitcoin'in fiyatının yüzde 8,77 artışla 6442,23 dolar seviyesine ve piyasa değerinin 117,7 milyar dolara çıkması etkili oldu.

Bugün Ethereum fiyatı yüzde 6,81, XRP'nin değeri yüzde 4,93 arttı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0584.246
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
86.587 En Düşük
82.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 14,52 155.921.911 % 10,00  
DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
UZERB 1,76 47.441 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5712 7,6092 % 0,26  
Frank 6,6465 6,6866 % 0,15  
Riyal 1,7379 1,7466 % -0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.564 9,53  
Altın Gr. 328 329 0,98  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,44 13,50 0,20  
Gümüş Gr. 2,81 2,82 0,02  
B. Petrol 28,01 28,01 0,98  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru