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Kritik karar yarın açıklanıyor! Dolar ve euro kaç lira oldu?

21.04.2020 09:41

Son güncelleme : 21.04.2020 12:46
Corona virüs nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan TL ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde küresel piyasalar, petrol fiyatları ve bugün başlayacak, yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararını bekliyor. Kritik karar öncesi Dolar/TL yeni güne 6.95 seviyesini test ederek başladı. Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.



Petrolden kaçan işlemciler tarihte ilk defa ABD vadeli petrol fiyatlarının eksiye düşmesine neden olurken, corona virüs salgını nedeniyle petrol ihtiyacının ne denli düştüğü ve çıkarılan petrolü depolayacak yer bile kalmadığı da gözler önüne serilmiş oldu.

İşlemciler vadesi Salı günü dolan Mayıs vadeli ABD tipi ham petrol kontratlarında dün sert satışa geçti. Gün içerisinde bir süreliğine de olsa fiyat eksi 40 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol vadeli işlemleri borsa kapandığında %305 değer kaybederek eksi 37.63 dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal hafta sonu yaptığı açıklamada yeni swap anlaşmaları amaçlı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Uysal, "Uzun süredir yerel paralarla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle devam eden swap anlaşmalarımız var. Bununla birlikte, merkez bankalarıyla mevcut işbirliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz" dedi.

TCMB EŞİ GÖRÜLMEMİŞ HIZDA TAHVİL ALIYOR

Corona virüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan TCMB'nin 30 Mart'tan beri alımları nominal 21.1 milyar TL, piyasa değeri olarak 26.7 milyar TL 'ye ulaştı.

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararının iç piyasada yön belirleyici olması bekleniyor. Reuters'ın 18 kurumun tahminiyle yaptığı ankete göre faiz indirimi medyan beklentisi 50 baz puan olurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.




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