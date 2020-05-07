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Kur manipülasyonu yapanlar engellenecek

07.05.2020 13:26

Son güncelleme : 07.05.2020 13:26
Londra merkezli bazı finansal kuruluşlarının ellerinde para olmadan talep oluşturup döviz manipülasyonu yaptığını belirten bir bankacılık sektörü yetkilisi, "Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar" dedi.



AA

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların kur manipülasyonuna ilişkin  AA muhabirine açıklamada bulunan bir bankacılık sektörü yetkilisi, bu seferki  atağın swap ile ilgili olmadığını söyledi.

Birkaç gündür yabancıların Türk bankalarından döviz aldıklarını ancak  alınan döviz karşılığında ödenmesi gereken Türk lirasını ödemediklerini kaydeden  yetkili, "Anlaşılan o ki ellerinde para olmadan döviz talebi oluşturup döviz  manipülasyonu yapıyorlar. Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz  işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar."  ifadelerini kullandı.

Söz konusu kuruluşlar, geçen yılın mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bu kuruluşlar, Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme  yapamamıştı. Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan  faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.





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