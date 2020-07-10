Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Küresel petrol arzı 9 yılın en düşüğünde

10.07.2020 11:10

Son güncelleme : 10.07.2020 11:10
Küresel petrol arzı, haziranda bir önceki aya göre 2 milyon 390 bin varil düşerek günlük 86 milyon 860 bin varil oldu ve son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna  göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda  bir önceki aya göre günlük 1 milyon 900 bin varil azalışla 22 milyon 190 bin  varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise  günlük 5 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol  üretimi haziranda günlük 27 milyon 190 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 470 bin varil  azalışla 59 milyon 670 bin varile geriledi.

Böylece, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 2  milyon 390 bin varil düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre de günlük 13  milyon 400 bin varil azalışla 86 milyon 860 bin varile geriledi. Bu rakam son 9  yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Küresel petrol arzındaki düşüşte, Suudi Arabistan başta olmak üzere  OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin petrol üretimlerini düşürmeleri etkili olurken,  dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de de üretimin azalması dikkati çekti.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 7 milyon  900 bin varil azalacağı, gelecek yıl ise günlük ortalama 5 milyon 300 bin varil  artacağı tahmin ediliyor.

Talepte bu yıl öngörülen azalışta, yeni tip corona virüse (Kovid-19)  karşı alınan önlemler ve kısmi karantinalar sebebiyle dünya genelinde ekonomik  belirsizliklerin artması ve petrol tüketiminin zayıf kalması etkili oldu.

Bu yıl petrol talebinde 33 milyon 700 bin varille Asya Pasifik  bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bunu 28 milyon 900 bin varille Amerika ve 13  milyon 500 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:54114.591
Değişim :  -1,04% |  -1.202,50
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451 En Düşük
112.830
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 276,80 2.109.493 % 9,97  
KERVN 0,47 295.003 % 9,30  
RTALB 37,02 65.576.820 % 8,56  
KENT 948,30 8.758.208 % 8,38  
KRTEK 4,82 3.745.077 % 7,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6187 8,6619 % -0,08  
Frank 7,2577 7,3014 % -0,19  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -4,18  
Altın Gr. 397 397 -0,51  
Cumhuriyet 2.582 2.604 -1,00  
Tam 2.657 2.672 -0,90  
Yarım 1.291 1.307 -0,50  
Çeyrek 645 654 -0,20  
Gümüş.Ons 18,56 18,60 -0,12  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 -0,02  
B. Petrol 41,76 41,76 -0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru