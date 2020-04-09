Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 32`ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı.
Küresel ticaret bu yıl daralabilir
09.04.2020 08:53
Son güncelleme : 09.04.2020 08:53
DHA
Raporun bulgularını, "Bu durumdan kaçınmak mümkün görünmüyor" diye yorumlayan WTO Başkanı Roberto Azevedo, yaşanan sağlık krizi ortamında önceliğin bu konuya verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu vurguladı.
WTO'nun yayınladığı son raporda, bu yıl dünya ticaretindeki daralmanın yüzde 13-32 arasında olacağı öngörüldü, buna karşılık 2021 yılında toparlanma öngörüldü.
Raporda, bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-32 arasında geniş bir aralık verilmesinin, daha önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin öngörülememesinden kaynaklandığı belirtildi.
WTO raporunda, salgının ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına bağlı olarak 2021 yılında yüzde 21-24 arası bir toparlanma beklendiği belirtildi.
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7818
En Düşük
6,7660
18:057,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3527
18:05359,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,07
|Açılış
|: 359,21
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
359,79
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3611
|8,4030
|% 0,05
|
|Frank
|6,9455
|6,9873
|% 0,17
|
|Riyal
|1,7963
|1,8053
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|3,86
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|33,15
|33,15
|0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SAHOL, VAKBN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TTKOM, KOZAA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 58 artarak (% 0.67 ) 88, 010
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, EKIZ, SERVE, TSGYO, PETUN, METAL, IDEAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, EGCEY, UZERB, ISFIN, EGCYO