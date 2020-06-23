Son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, `çakma altın` olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.
Kuyumcular uyardı: Suriye altınına dikkat!
23.06.2020 08:55
Son güncelleme : 23.06.2020 09:56
DHA
Corona virüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın
fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira
arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, "Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor" dedi.
NASIL ANLAŞILIR?
Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, "Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir. Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal
ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez" diye konuştu.
Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK
İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, "Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz" dedi.
İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
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|
|GSDHO
|2,02
|199.587.810
|% 0,00
|
|IHGZT
|4,81
|13.231.860
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,34
|168.526.986
|% 0,00
|
|OYAYO
|7,02
|70.439.815
|% 0,00
|
|TSPOR
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|% 0,00
|
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