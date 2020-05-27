Alman hava yolu firması Lufthansa, şirketin Denetleme Kurulu’nun, AB Komisyonunun talepleri nedeniyle, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk bir kurtarma paketi konusunda onay kararını ertelediğini bildirdi.
Lufthansa Denetleme Kurulu kurtarma paketi kararını erteledi
27.05.2020 17:33
Son güncelleme : 27.05.2020 17:51
AA
Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat etmesini istiyor.
Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun talebinin Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağı belirtildi.
Lufthansa Denetim Kurulu’nun Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF) onayladığı kurtarma paketini şirketin borçlarını ödemek için tek uygun alternatif olarak görmeye devam ettiğine yer verilen açıklamada, “Olası alternatif senaryoların yanı sıra, şirket üzerindeki ekonomik etkisi ve istikrar önlemlerinin geri ödeme planı yoğun bir şekilde analiz edilmelidir." ifadesine yer verildi.
Almanya’da hükümetin oluşturduğu WSF, 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar euroluk bir kurtarma paketini onaylamıştı.
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