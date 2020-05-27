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Lufthansa Denetleme Kurulu kurtarma paketi kararını erteledi

27.05.2020 17:33

Son güncelleme : 27.05.2020 17:51
Alman hava yolu firması Lufthansa, şirketin Denetleme Kurulu’nun, AB Komisyonunun talepleri nedeniyle, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk bir kurtarma paketi konusunda onay kararını ertelediğini bildirdi.



AA

Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat etmesini istiyor.

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun  talebinin Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağı belirtildi.

Lufthansa Denetim Kurulu’nun Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF)  onayladığı kurtarma paketini şirketin borçlarını ödemek için tek uygun alternatif  olarak görmeye devam ettiğine yer verilen açıklamada, “Olası alternatif  senaryoların yanı sıra, şirket üzerindeki ekonomik etkisi ve istikrar önlemlerinin geri ödeme planı yoğun bir şekilde analiz edilmelidir." ifadesine  yer verildi.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu WSF, 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını  nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar euroluk bir kurtarma paketini onaylamıştı.




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