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`Made in Sakarya` damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi

27.06.2020 10:22

Son güncelleme : 27.06.2020 10:22
Sakarya`da, ocak-mayıs döneminde üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84,2`sine denk gelen 68 bin 555`i yurt dışına satıldı.



AA

İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in  ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 5 aylık döneminde 143  ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım  gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi  maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine  çeken kentte en çok ihracat, otomotiv fabrikalarının yeni tip corona virüs  (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle geçen  yılın aynı dönemine göre düşüş yaşansa da 1 milyar 369 milyon 943 bin dolarla  yine otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mayıs  döneminde traktör de dahil üretilen 425 bin 804 araçtan 336 bin 98'i yurt dışına  satıldı. Bunda yüzde 20,3'lük oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 81  bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'ini ihraç etti.

GÜNDE 535 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu  kentte, ilk 5 aylık dönemde 71 bin 478 otomobil, 44 kamyonet, 160 otobüs, 272  midibüs, 9 bin 456 traktör olmak üzere toplam 81 bin 410 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde  19,1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 535 aracın 451'i ihraç edildi.

ÜRETİM VE İHRACATTA LİDER TOYOTA

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini  korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv  firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin  geçici süreliğine durdurmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota  Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 5 aylık döneminde  toplamda 71 bin 478 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid  modelleri üretti, bunun yüzde 89,3'üne denk gelen 63 bin 905'ini ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs  salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta  üretim faaliyetlerine ara verme kararı almıştı. Mayıs ayı içerisinde yeniden  üretime başlayan Otokar, ocak-mayıs döneminde ürettiği 476 aracın 232'sini yurt  dışına sattı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde 9 bin 456 traktör üreten TürkTraktör ise 4  bin 418 aracını ihraç etti.




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