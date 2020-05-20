Otomotiv yedek parçaları, iş ve tarım makinelerinin de aralarında bulunduğu 800`den çok ürünün ithalatında ek vergi uygulanacak.
Makineler dahil 800`den çok ürün ithalatına ek vergi
20.05.2020 09:30
Son güncelleme : 20.05.2020 09:30
DHA
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek kararında belirlenen ek gümrük vergisi kapsamında, inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünler, otomotiv sanayide kullanılan yedek parçalar, televizyonlar, plastik ve kauçuk ürünler, bazı kimyasal maddeler, kağıt, tekstil sanayinde kullanılan iplikler ile bazı sayaç ve kalibrasyon makineleri de dahil 800'den çok ürün yer alıyor.
Karar kapsamındaki ek gümrük vergisi 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim'den itibaren de 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak. İlgili artışlar Gümrük Birliği gibi halihazırda başka bir anlaşma ile ticaret şartları belirlenen ülkeleri kapsamıyor.
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
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382,17
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2766
|8,3181
|% 0,06
|
|Frank
|6,9545
|6,9964
|% 0,17
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,74
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.507
|10,00
|
|Tam
|2.529
|2.572
|10,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|617
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,06
|
|B. Petrol
|34,85
|34,85
|0,20
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