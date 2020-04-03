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`Maliyeti 4,1 trilyon doları bulabilir`

03.04.2020 09:20

Son güncelleme : 03.04.2020 09:20
Asya Kalkınma Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının Avrupa`ya, ABD`ye ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.



AA

Asya Kalkınma Bankası (ADB), "Asya Kalkınma Görünümü 2020" raporunu yayınladı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme yapılarak, daha uzun  ekonomik faaliyetlerin durması, daha büyük talep şokları ve Avrupa, ABD ve diğer  büyük ekonomilere yayılmasına bağlı senaryosunda virüsün dünya ekonomisine  maliyetinin 4,1 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi.

Bunun, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,8  daralması anlamına geldiğinin ifade edildiği raporda, Çin dahil olmak üzere  gelişmekte olan Asya ülkelerine pandeminin toplam maliyetinin 891,6 milyar dolar  olacağı öngörüldü.

Raporda, ekonomik faaliyetlerin daha kısa süreli durması ve talep  şoklarının daha küçük kalması senaryosunda pandeminin küresel ekonomiye maliyeti  2 trilyon dolar ile sınırlanırken, küresel GSYH’nin yüzde 2,3 küçüleceğine işaret  edildi.

ADB, kalkınma görünüm raporunda, Asya’ya yönelik bu yıl için ortalama  büyüme tahminini yüzde 5,5’ten 2,2'ye çekerken, gelecek yıl bölgenin büyümesinin  yeniden hızlanarak yüzde 6,2 yükselmesini öngördü.

Raporda görüşlerine yer verilen ADB Başekonomisti Yasuyuki Sawadaise, ekonomik görünüme yönelik risklerin özellikle Kovid-19 salgınından dolayı aşağı  yönlü yüksek kaldığını belirterek, “Kimse Kovid-19 salgınının ne kadar yayılacağı hakkında değerlendirme yapamaz ve ekonomik faaliyetlerin sınırlanması halihazırda  tahmin edilenden daha uzun sürebilir. Ağır finansal çalkantı ve kriz olasılığı hiçe sayılamaz. Emtia fiyatlarında ve turizminde sert ve uzun süreli düşüşler  bölge genelinde bağımlı ekonomilere zorluklar oluşturabilir. “değerlendirmesinde bulundu.





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