MediaMarkt, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.
MediaMarkt corona virüs sebebiyle geçici olarak mağazalarını kapatıyor
22.03.2020 13:09
Son güncelleme : 22.03.2020 13:09
AA
MediaMarkt'tan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam." ifadeleri kullanıldı.
MediaMarkt tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
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|GUBRF
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|% 10,00
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|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
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|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
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|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
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|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
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|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
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|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
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|ISYAT
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|178.102.374
|% -7,38
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|KLMSN
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|35.951.188
|% -5,89
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|BIMAS
|49,82
|230.875.325
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|GARAN
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|% -1,58
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|THYAO
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|566.607.999
|% 0,50
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|ASELS
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|474.681.129
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|YKBNK
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|298.343.804
|% -1,05
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|ECILC
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|258.003.896
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|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
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|% -1,58
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|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
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|ODAS
|1,22
|136.666.154
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|ISFIN
|3,04
|254.608.127
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|Dolar
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,6127
|7,6509
|% 1,58
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|Frank
|6,6262
|6,6661
|% 0,23
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|Riyal
|1,7397
|1,7484
|% 0,26
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.497
|1.498
|25,87
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|Altın Gr.
|315
|315
|5,24
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|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
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|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
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|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
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|Çeyrek
|506
|518
|8,11
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|Gümüş.Ons
|12,56
|12,67
|0,50
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|Gümüş Gr.
|2,64
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|0,10
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|B. Petrol
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