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Mercedes-Benz Türk üretime verdiği arayı uzattı

28.03.2020 11:25

Son güncelleme : 28.03.2020 11:42
Mercedes-Benz Türk’ün Covid-19’a karşı aldığı önlemler üretime verdiği arayı 20 Nisan`a uzattı.



DHA

Şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz Türk olarak, Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsün yayılmaması yönündeki önerileri doğrultusunda, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz. Mevcut durumda; Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20.04.2020 tarihine kadar devam edecektir" denildi.

Açıklamaya göre; "Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk; küresel salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretimine devam ederek, ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecek."




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