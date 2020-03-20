Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.
Merkez Bankası açıkladı! 23 Mart`ta tedavülde
20.03.2020 09:03
Son güncelleme : 20.03.2020 09:03
DHA
Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili ilanında şöyle denildi:
"1211 sayılı Kanunun Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL
banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkayaya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır."
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