GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Merkez Bankası rezervleri geriledi

24.04.2020 15:06

Son güncelleme : 24.04.2020 15:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna  göre, 17 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 96 milyon dolar  azalışla 53 milyar 952 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 56  milyar 48 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 87 milyon dolar artarak  32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 9 milyon dolar azalışla 88 milyar 920 milyon dolardan 87  milyar 911 milyon dolara geriledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:5199.115
Değişim :  0,96% |  943,97
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
99.237 En Düşük
97.929
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 1,54 1.021.653 % 10,00  
BAKAB 8,70 10.688.943 % 9,99  
KENT 233,50 10.984.297 % 9,99  
RTALB 15,30 4.764.512 % 9,99  
KARTN 441,90 28.409.229 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5839 8,6269 % 0,43  
Frank 7,1136 7,1564 % 0,38  
Riyal 1,8475 1,8568 % 0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 1,82  
Altın Gr. 388 388 1,90  
Cumhuriyet 2.488 2.550 12,70  
Tam 2.553 2.616 13,00  
Yarım 1.244 1.277 6,30  
Çeyrek 624 639 3,20  
Gümüş.Ons 15,29 15,33 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 21,90 21,90 0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru