GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Merkez Bankası rezervleri geriledi

12.03.2020 15:20

Son güncelleme : 12.03.2020 15:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 274 milyon dolar azalışla 75 milyar 140 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 77 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 284 milyon dolar artarak  30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 990 milyon dolar azalışla 107 milyar 825 milyon dolardan 106  milyar 835 milyon dolara düştü.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:0595.684
Değişim :  -5,23% |  -5.282,17
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
95.684
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 28.979.018 % 20,00  
DEVA 11,92 202.624.527 % 19,92  
SELEC 8,85 141.894.193 % 19,92  
PINSU 2,84 19.045.287 % 19,83  
ECILC 4,78 276.514.343 % 19,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9355 7,9753 % -0,05  
Frank 6,6329 6,6728 % 0,58  
Riyal 1,6597 1,6680 % 0,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.634 1.634 -1,16  
Altın Gr. 329 329 2,62  
Cumhuriyet 2.180 2.213 -10,00  
Tam 2.173 2.227 -6,81  
Yarım 1.050 1.077 -3,29  
Çeyrek 527 539 -1,65  
Gümüş.Ons 16,49 16,53 -0,25  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 -0,02  
B. Petrol 33,44 33,44 -2,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru