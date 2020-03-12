Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
12.03.2020 15:20
Son güncelleme : 12.03.2020 15:21
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 274 milyon dolar
azalışla 75 milyar 140 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 77 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 284 milyon dolar artarak 30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 990 milyon dolar azalışla 107 milyar 825 milyon dolardan 106 milyar 835 milyon dolara düştü.
15:0595.684
En Yüksek
|Değişim
|: -5,23%
|| -5.282,17
|Açılış
|: 98.448
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|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.684
15:056,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,1950
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6,2590
En Düşük
6,2064
15:057,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 7,0160
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,9909
15:05326,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 326,27
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|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,78
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.979.018
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|202.624.527
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|141.894.193
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.045.287
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|276.514.343
|% 19,80
|
|HUBVC
|16,02
|52.459.380
|% -19,90
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.218
|% -19,81
|
|TSPOR
|3,45
|158.814.004
|% -19,77
|
|ALCTL
|13,02
|17.917.038
|% -19,68
|
|TIRE
|4,15
|27.577.974
|% -18,63
|
|ASELS
|24,92
|566.241.992
|% -4,74
|
|THYAO
|8,85
|423.894.479
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.514.343
|% 19,80
|
|GARAN
|8,98
|242.752.926
|% -6,26
|
|MGROS
|21,80
|222.678.133
|% -5,13
|
|IHLGM
|0,97
|133.207.322
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|143.214.733
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,78
|60.194.550
|% -15,22
|
|EKGYO
|1,16
|84.453.741
|% -6,45
|
|KARSN
|1,39
|102.121.237
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9355
|7,9753
|% -0,05
|
|Frank
|6,6329
|6,6728
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6597
|1,6680
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-1,16
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|-10,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,81
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,29
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|16,49
|16,53
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
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