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Merkez Bankası rezervleri geriledi

19.03.2020 15:20

Son güncelleme : 19.03.2020 15:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 670 milyon dolar azalarak 104 milyar 165 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 665 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mart'ta 75 milyar 140 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 5 milyon dolar azalarak 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 670 milyon dolar azalışla 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara düştü.






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