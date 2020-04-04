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Merkez Bankası swap ihaleleri limitini artırdı

04.04.2020 10:24

Son güncelleme : 04.04.2020 10:27
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası`nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdığını duyurdu.



AA

AA muhabirinin Merkez Bankası kaynaklarından edindiği bilgiye göre TCMB, bankalara swap ihaleleri limitlerine ilişkin talimat gönderdi.

Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda bankaların kotasyon swap işlemleri ile geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitleri toplamda Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yaklaşık yüzde 40'ı (yaklaşık 20 milyar dolar) olarak belirlenmişti. Bankalar, geleneksel swap  ihalesi kapsamında kullanmadıkları limitleri kotasyon swap imkanına  yönlendirebiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte bankaların kotasyon swap limitleri Döviz ve  Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'si (yaklaşık 10 milyar dolar) olarak  devam ederken, geleneksel swap ihale limitleri bankaların da talepleri  çerçevesinde Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden  (yaklaşık 10 milyar dolar) yüzde 30'una (yaklaşık 15 milyar dolar) yükseltildi.

Söz konusu limitin arttırılmasında swap piyasasında yaşanan gelişmeler etkili oldu. Off-shore swap tutarlarındaki düşüş eğilimi ve swap getiri  eğrisindeki özellikle vadeli işlemlerdeki yüksek likidite primi bankaların  on-shore piyasadaki swap imkanlarına yönelmelerine yol açıyordu.

Bu kapsamda  bankaların döviz ve Türk lirası likidite yönetimlerine  destek sağlamak amacıyla swap piyasalarında limit değişiklikleri yapıldı. Bankalara farklı vadelerde işlem yapma esnekliğini sağlanarak teknik bir limit  değişikliği gerçekleştirildi.






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