GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı

05.03.2020 13:10

Son güncelleme : 05.03.2020 13:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye`nin son dönem verilerinde ekonomik aktivitedeki iyileşmenin devam ettiğini gözlemlediklerini bildirdi. Sunumda, finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4-5 Mart'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısına ilişkin "Türkiye'nin Makroekonomik Görünümü ve Para  Politikası" sunumunu internet sitesinde yayımladı.

Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilen sunumda, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Sunumda, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin  gelecek dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından  önem arz ettiğinin altı çizilen sunumda, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki  gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı  seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu  olduğu değerlendirilmektedir. Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen  dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir. Enflasyondaki  düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli  faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından  büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir."

YATIRIMCI TOPLANTILARI

Merkez Bankası, 22 Temmuz 2016'da kamuoyuna duyurulan İletişim  Uygulamalarına İlişkin Basın Duyurusu çerçevesinde yatırımcı, ekonomist ve  analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapıyor.

Bu toplantılarda katılımcıların genel makroekonomi, para politikası,  finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli soruları  cevaplanıyor.

Toplantılar, Merkez Bankasının açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim  politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte görülüyor. Yurt dışındaki büyük  finans merkezlerinde de geniş katılımlı yatırımcı toplantıları düzenleniyor.

Söz konusu toplantılar belirli bir takvim çerçevesinde yürütülürken, takvim çerçevesinde belirlenen toplantılara katılmak isteyen kişi veya kurumlar  yatirimci@tcmb.gov.tr veya investor@tcmb.gov.tr adreslerinden e-posta  aracılığıyla katılım taleplerini iletebiliyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:55112.914
Değişim :  1,92% |  2.128,97
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
113.107 En Düşük
112.286
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.040.384 % 14,97  
BRKSN 3,08 5.904.570 % 14,93  
DGATE 9,47 65.796.374 % 14,10  
AGHOL 18,28 50.342.763 % 10,72  
GARFA 5,52 39.450.685 % 10,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8501 7,8895 % 0,69  
Frank 6,3698 6,4081 % 0,67  
Riyal 1,6200 1,6281 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 4,64  
Altın Gr. 322 322 2,19  
Cumhuriyet 2.136 2.168 5,00  
Tam 2.127 2.180 6,04  
Yarım 1.028 1.055 2,93  
Çeyrek 516 527 1,46  
Gümüş.Ons 17,19 17,21 -0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 51,30 51,30 0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru