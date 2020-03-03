Migros`un dün akşam KAP`a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar lira olarak gerçekleşti. Hasılatı ise yüzde 24 artışla 23.2 milyar lira oldu. Migros 2019`da ise 492 milyon lira zarar açıkladı.
Migros 2019 bilançolarını açıkladı
03.03.2020 09:14
Son güncelleme : 03.03.2020 11:20
Migros 2019'da 492 milyon lira
zarar açıkladı. Şirket 2018 yılında da 836 milyon lira zarar etmişti.
Migros yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, 2020 için %15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisini %16-18'e yükselterek yukarı yönlü revize etti. Şirketin FAVÖK marjı beklentisi ise %8-8.5 seviyesinde öngörüldü.
Migros 2020'de 120 yeni mağaza açmayı planlarken; yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor.
11:04109.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.826,36
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.881
11:046,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:046,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:04318,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 4,80
|Açılış
|: 318,94
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|IHYAY
|1,23
|75.482.132
|% 14,95
|
|OYAYO
|5,12
|5.881.840
|% 14,80
|
|SONME
|5,97
|2.773.714
|% 12,22
|
|DZGYO
|4,88
|847.800
|% 12,18
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|SAMAT
|2,38
|3.997.668
|% -5,56
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|THYAO
|12,04
|191.498.513
|% 2,03
|
|ASELS
|28,88
|187.794.941
|% 2,27
|
|KARSN
|1,94
|178.786.280
|% -1,52
|
|GARAN
|9,80
|133.277.798
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,38
|116.210.767
|% 7,81
|
|KARSN
|1,94
|178.786.280
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,38
|116.210.767
|% 7,81
|
|IHYAY
|1,23
|75.482.132
|% 14,95
|
|IHLAS
|0,83
|51.251.847
|% 7,79
|
|ODAS
|2,11
|91.554.793
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9353
|7,9751
|% 1,21
|
|Frank
|6,4604
|6,4994
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6513
|1,6596
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|8,96
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,48
|52,48
|0,58
|
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