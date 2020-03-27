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Moody’s: Küresel otomotiv satışları azalacak

27.03.2020 15:42

Son güncelleme : 27.03.2020 15:53
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, corona virüs (Kovid -19 ) salgını nedeniyle küresel otomotiv satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasının beklendiğini bildirdi.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel otomotiv  satışlarının daha önce 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde azalmasının beklendiği,  son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize  edildiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv sektöründe satışların toparlanmasının koronavirüs  salgınının ileri dönemdeki görünümüne bağlı olduğu belirtilirken, 2021 yılında  satışlarda toparlanmanın görülebileceği kaydedildi.

ABD’de bu yıl otomobil satışlarının yüzde 15 azalmasının öngörüldüğü  açıklamada, Japonya’da ise azalışın yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin  beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Batı Avrupa’da otomotiv satışlarının bu yıl yüzde  21, Çin’de ise yüzde 10 seviyesinde azalmasının beklendiği vurgulandı.

Moody’s'in değerlendirmelerinde ifadelerine yer verilen Moody’s  Kıdemli Başkanı Falk Frey ise, “Küresel otomobil satışlarının 2020 yılında yüzde  14 azalmasını bekliyoruz. Bu bizim 2020 yılı için şubat ayında yaptığımız yüzde  2,5 seviyesindeki daralma tahminimizden çok daha sert bir düşüş. Bu daralma  beklentisi büyük oranda corona virüs nedeniyle tüketim talebindeki daralmadan  kaynaklanıyor.” yorumunda bulundu.





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