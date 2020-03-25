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Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

25.03.2020 13:51

Son güncelleme : 25.03.2020 14:02
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, düşük petrol fiyatlarının petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceğini belirtti.



AA

Moody’s yaptığı açıklamada, düşük petrol fiyatlarının petrol ve doğal gaz üreten ülkeler üzerindeki kredi etkisinin ülkeden ülkeye değişeceğini ve bu ülkelerin kredibilitesinde de farklılıklara yol açacağını bildirdi.

Moody’s, corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol talebi  üzerindeki baskısının ve Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'yle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri  kapsayan OPEC 'daki fikir ayrılığının, geçici de olsa petrol fiyatlarında derin  bir şok yarattığını belirtirken, bunun petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi  profillerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Alexander  Perjessy, düşük petrol fiyatlarının petrol piyasasında yapısal bir değişiklik  yaratmasını öngörmediklerini ve orta vadede varil fiyatının 50 ila 70 dolar  olmasını beklediklerini belirterek, son gelişmelerden sonra 2020-2021  varsayımlarını da yeniden değerlendirdiklerini aktardı.

Perjessy, "2020-2021 yıllarında düşük petrol fiyatları karşısında en  çok zarar görebilecek ülkeler mali gelir ve ihracat kaynakları hidrokarbona bağlı  olan ve adapte kapasitesi sınırlı ülkelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, 2020 yılında Irak ve Kuveyt'in mali gelir ve ihracatında, petrol üretiminde artış olmaması durumunda, önceki tahminlerine kıyasla yüzde 10'dan fazla düşüş beklendiğini aktardı. Düşüşün Umman, Kuveyt, Azerbaycan, Suudi  Arabistan, Kongo Cumhuriyeti ve Bahreyn'de yüzde 4-8 olacağı, Rusya, Kazakistan, Trinidad, Tobago, Nijerya ve Gabon'da ise yüzde 3 olarak beklendiği açıklandı.

Umman, Bahreyn, Irak ve Angola'nın ise en kırılgan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Bunun aksine, Katar, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarındaki ani düşüş öncesindeki güçlü mali durumlarının ülkeler üzerindeki baskıyı tamponladığı vurgulanırken, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve onlar kadar olmasa da Kuveyt, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın dirençli bilançolarının kriz ortamında bu ülkelere destek sağlayacağına işaret edildi.

OPEC  grubunun, 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı çıkmaması ve Suudi Arabistan'ın gelecek ay ihraç edeceği ham petrol için büyük indirimler yaparak "fiyat savaşı" başlatması, petrol fiyatlarında büyük düşüşlere neden olmuştu.

 




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