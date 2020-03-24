Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki şokun kredi notlarını olumsuz etkileyeceğini duyurdu.
Moody`s`ten corona virüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi
24.03.2020 13:40
Son güncelleme : 24.03.2020 13:40
AA
Moody's'ten yapılan açıklamada, dünyada hızla yayılan corona virüs salgınının ekonomik görünümün bozulmasına, petrol fiyatlarının hızla düşmesine ve finansal piyasalarda çalkantılara neden olduğu belirtildi.
Dünya genelinde birçok sektörde daha önce görülmemiş kredi şoklarının yaşandığı kaydedilen açıklamada, ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin haziran sonuna kadar devam etmesinin ve yılın ikinci yarısında toparlanma görülmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, merkez bankaları tarafından atılan parasal genişleme adımları ve bunlara bağlı gerçekleşen mali politikaların likidite baskılarını rahatlatacağı aktarılarak, bunların finansal sektör karlılıklarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.
Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşe en korunmasız kalan kurum ve ülkelerin kredi notlarının en çok olumsuz etkileneceğine dikkat çekilen açıklamada, "Corona virüs salgını ve petrol fiyatları
şokunun finansal kurumların varlık değerlerine olumsuz etkisi olacak." ifadesine yer verildi.
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