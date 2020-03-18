Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidilecek.
Motorinde 27 kuruş indirim
18.03.2020 16:39
Son güncelleme : 18.03.2020 16:47
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:3286.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -748,16
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:326,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0580
|Açılış
|: 6,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:327,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:32313,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,94
|Açılış
|: 313,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.384.699
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.977.455
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.480.231
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.243.329
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.139.999
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.252.832
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|839.033.913
|% 0,75
|
|ASELS
|22,04
|607.111.197
|% 0,27
|
|GARAN
|8,24
|500.439.037
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,05
|334.845.916
|% -2,70
|
|YKBNK
|2,00
|227.945.057
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|227.945.057
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|839.033.913
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|112.286.066
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|221.139.999
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.541.940
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -0,71
|
|Frank
|6,6645
|6,7047
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7156
|1,7242
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-24,56
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.069
|2.122
|-5,82
|
|Yarım
|1.000
|1.027
|-2,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-1,82
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:46TSPOR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 926, 118 adet işlem
-
16:45PGSUS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 29.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 340, 573 adet işlem
-
16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, BIMAS, SISE
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -750, 92 kaybederek (% -0.90 ) 82, 292
-
16:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, SEYKM, DARDL, UZERB, ISBIR, SANFM, MZHLD, EGCYO, KRSAN, PRKAB