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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği`nde süre uzatımı

04.04.2020 10:35

Son güncelleme : 04.04.2020 10:35
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği`nin geçici 1`inci, 2`nci ve 4`üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 1 Mart 2020 olarak duyurulan tebliğin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirildi.






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