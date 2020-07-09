Muratbey Peynirleri`nin temellerini atan Bilal Erol hayatını kaybetti

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.254.738
|% 10,00
|GLRYH
|13,32
|12.550.199
|% 9,99
|KENT
|917,10
|30.472.320
|% 9,99
|VKFYO
|6,39
|9.501.597
|% 9,98
|LKMNH
|9,60
|42.908.089
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6512
|8,6946
|% 0,33
|Frank
|7,2870
|7,3309
|% 0,11
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,41
|Altın Gr.
|401
|401
|1,76
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|12,70
|Tam
|2.674
|2.686
|13,00
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,30
|Çeyrek
|649
|658
|3,20
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|0,27
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,06
Seans Raporu
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29VANGD Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 657, 519 adet işlem
- 12:28XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 8 artarak (% 0.14 ) 109, 735
- 12:28 Tavandan işlem gören hisse senedleri : PARSN
- 12:28 MRSHL, PGSUS, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında