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Net UYP açığı 348,9 milyar dolar oldu

21.02.2020 10:38

Son güncelleme : 21.02.2020 10:38
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 368,5 milyar dolar iken 2019 Aralık sonunda eksi 348,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verisini paylaştı. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında artışla 250,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,3 oranında artışla 599,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 368,5 milyar dolar iken 2019 Aralık sonunda eksi 348,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 105,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,5 oranında artışla 94,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,8 oranında artışla 47,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artışla 166,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 135,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 10,5 oranında artışla 32,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,6 oranında azalışla 15,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,0 artışla 49,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında azalarak 297,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artarak 34,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2,9 oranında azalarak 13,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15,4 oranında azalarak 68,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,7 oranında azalarak 97,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.




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