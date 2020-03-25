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New York borsası 1933`den sonraki en yüksek yükselişle kapandı

25.03.2020 09:24

Son güncelleme : 25.03.2020 09:24
New York borsası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933`den sonraki en yüksek yükselişle kapadı.



AA

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi.

Böylece endeks, 1933'ten bu yana kaydedilen en yüksek yükselişi gösterdi. Dow Jones endeksinin yüzde 15,34 yükseldiği 15 Mart 1933, New York borsasının en iyi işlem günü olarak kayıtlara geçmişti.

S&P 500 endeksi de kapanışta yüzde 9,27 artarak 2.444,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 yükselişle 7.417,86 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hükümet ve merkez bankasının attığı adımlar etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün ekonomiyi desteklemek amacıyla sınırsız  varlık alımı da dahil olmak üzere yeni tedbirler alındığını açıklarken, ABD  Hazine Bakanı Steven Mnuchin de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla  mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik  paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmişti.




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