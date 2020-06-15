New York borsası düşüşle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,4 azalışla 25.270,39 puandan işlem gördü.



S&P 500 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.977,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 9.426,9 puandan işlem görmeye başladı.



Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.



ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Kuzey ve Güney Carolina ile Oklahoma gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış görüldü.