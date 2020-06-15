New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
15.06.2020 17:07
Son güncelleme : 15.06.2020 17:07
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,4 azalışla 25.270,39 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.977,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 9.426,9 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Kuzey ve Güney Carolina ile Oklahoma gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış görüldü.
16:53109.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -445,14
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
16:536,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8508
En Düşük
6,8141
16:537,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7366
En Düşük
7,6457
16:53375,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,78
|Açılış
|: 375,58
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.809.850
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|339.934.716
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|ALKIM
|14,15
|102.829.799
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|24.294.587
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|594.247
|% -9,37
|
|THYAO
|12,64
|807.593.685
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,92
|677.130.037
|% -0,52
|
|SASA
|10,70
|615.988.276
|% 3,78
|
|GUSGR
|4,32
|614.183.168
|% 3,60
|
|GARAN
|8,05
|530.384.632
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,92
|677.130.037
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,28
|202.036.087
|% 1,59
|
|KARSN
|2,19
|331.142.910
|% 7,88
|
|CEMAS
|1,26
|194.301.672
|% 0,80
|
|GUSGR
|4,32
|614.183.168
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5517
|8,5946
|% 0,37
|
|Frank
|7,1744
|7,2176
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-24,18
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.462
|-23,90
|
|Tam
|2.512
|2.530
|-24,50
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|-12,00
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|37,72
|37,72
|-1,01
|