New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
26.06.2020 17:52
Son güncelleme : 26.06.2020 17:52
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 185 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalışla 25.559,95 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi, yüzde 0,42 düşüşle 3.070,76 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 9.993,67 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki bankalara ilişkin dün açıkladığı stres testi sonuçlarının ardından bankaların hisselerinin değer kaybetmesi etkili oldu.
Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 2,5 milyona, salgından ölenlerin sayısı ise 126 bin 823'e ulaştı. ABD'de Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un bilinenden 10 kat daha fazla ABD'liye bulaşmış olabileceğini iddia etti.
Öte yandan Fed, stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirdi. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin en kötü senaryoda söz konusu bankaların kredi kaybının 560 ila 700 milyar dolar
arasında değişebileceğini belirten Fed, sermaye oranlarının yüzde 9,5 ila 7,7'ye gerileyebileceğine işaret etti.
17:36114.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 343,34
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.475
17:366,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:367,6814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:36386,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,30
|Açılış
|: 386,49
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.356.890
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.328.478
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.588.077
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.703.634
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,91
|77.677.572
|% -7,35
|
|GUBRF
|26,20
|255.656.862
|% -5,76
|
|IHGZT
|4,47
|36.159.869
|% -5,70
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,22
|1.069.106.448
|% 4,46
|
|ODAS
|2,48
|1.005.530.587
|% 8,77
|
|KRDMD
|3,02
|659.345.687
|% 0,33
|
|KARSN
|2,75
|600.631.211
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,61
|561.535.188
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|1.005.530.587
|% 8,77
|
|IHLGM
|1,61
|561.535.188
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,22
|1.069.106.448
|% 4,46
|
|KARSN
|2,75
|600.631.211
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,02
|659.345.687
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4359
|8,4782
|% -0,61
|
|Frank
|7,1988
|7,2421
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-9,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.524
|-15,80
|
|Tam
|2.579
|2.590
|-16,20
|
|Yarım
|1.253
|1.267
|-8,00
|
|Çeyrek
|627
|634
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,35
|