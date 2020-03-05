New York borsası perşembe gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
05.03.2020 18:19
Son güncelleme : 05.03.2020 18:19
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,36 azalışla 26.671,92 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 düşüşle 3.049,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 azalışla 8.790,09 puandan işlem gördü.
Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı alınan tedbirler ve ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 10 eyalette ipi göğüslemesiyle çarşamba gününü ralli ile tamamlamıştı.
Dünya Bankası'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye sokacağını duyurmasının ardından, Uluslararası Para
Fonu (IMF) da dün 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı. ABD Kongresi ise salgınla mücadele için 8,3 milyar dolarlık acil durum kaynağının ayrılması konusunda anlaştı.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
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|Önceki Kapanış
|: 110.785
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113.107
En Düşük
111.403
18:056,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,1000
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|Önceki Kapanış
|: 6,0980
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6,1084
En Düşük
6,0635
18:056,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,8160
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|Önceki Kapanış
|: 6,7680
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6,8413
En Düşük
6,7574
18:05325,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,62
|Açılış
|: 325,55
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.566
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.061.210
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.241.184
|% 14,91
|
|BURVA
|16,00
|319.260
|% 9,89
|
|EMNIS
|2,46
|89.709
|% 9,82
|
|YKGYO
|2,99
|59.153.538
|% -10,21
|
|OZRDN
|2,16
|21.221
|% -10,00
|
|BALAT
|2,91
|715.311
|% -5,83
|
|SALIX
|4,90
|47.478
|% -5,41
|
|PENGD
|4,50
|23.349.767
|% -5,26
|
|THYAO
|11,75
|915.631.156
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|892.995.095
|% 1,68
|
|GARAN
|10,32
|630.304.761
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,55
|340.046.261
|% -0,39
|
|ODAS
|2,14
|330.930.573
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|330.930.573
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,55
|340.046.261
|% -0,39
|
|KARSN
|1,92
|248.136.493
|% -0,52
|
|THYAO
|11,75
|915.631.156
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|199.036.614
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8647
|7,9042
|% 0,87
|
|Frank
|6,3968
|6,4353
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6225
|1,6307
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,70
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,36
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