New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
11.03.2020 17:02
Son güncelleme : 11.03.2020 17:30
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,65 azalışla 24.604,63 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,55 düşüşle 2.801,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,42 değer kaybıyla 8.136,25 puandan işlem gördü.
Kovid-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik artan endişeler ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşle haftanın ilk işlem gününde, 2008 küresel finans krizinden sonraki en büyük kaybını yaşayan New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "salgının etkilerine karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alınacağını" açıklamasının ardından dün günü "ralli yaparak" tamamlamıştı.
Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve dün konuya ilişkin açıklama yapılacağını duyurmuştu ancak beklenen açıklama yapılmamıştı.
Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınacak önlemlerin detaylarının açıklanmamasının hisse senedi piyasasında satışlara neden olduğunu belirtiyor.
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|% 19,90
|
|SELEC
|7,37
|126.145.424
|% 19,84
|
|ECILC
|3,99
|229.252.148
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.880.681
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,90
|122.769.566
|% 18,61
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|773.958
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|15.135.973
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.695.840
|% -14,74
|
|ALCTL
|16,08
|23.947.316
|% -14,24
|
|ASELS
|25,70
|1.017.478.614
|% -0,77
|
|THYAO
|9,67
|839.424.791
|% -3,01
|
|GARAN
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|472.171.684
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,23
|325.511.205
|% -11,32
|
|ODAS
|1,58
|269.102.819
|% -8,14
|
|IHLGM
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|198.975.215
|% -5,88
|
|ODAS
|1,58
|269.102.819
|% -8,14
|
|CEMAS
|0,91
|151.733.158
|% -9,00
|
|ADESE
|1,31
|156.362.662
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,32
|266.613.942
|% -9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9987
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|% 0,90
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|Frank
|6,5951
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|Riyal
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|% 0,60
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,44
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.182
|2.236
|26,94
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,03
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
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