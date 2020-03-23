New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
23.03.2020 17:06
Son güncelleme : 23.03.2020 17:15
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık yüzde 1 azalışla 19.028,36 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 2.282,62 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 6.847,28 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler etkili olmaya devam etti. ABD Merkez Bankası (Fed), bugün, ekonomiyi desteklemek amacıyla sınırsız varlık alımı da dahil olmak üzere yeni tedbirler açıkladı.
Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketinin bugün Kongre'den geçmesini beklediklerini ifade etti.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi martta 0,16 değerine yükseldi. Söz konusu veri şubat ayında eksi 0,33 değerinde gerçekleşmişti.
16:5985.306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -490,19
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:596,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:597,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:59323,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 7,29
|Açılış
|: 323,12
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.175.881
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.452
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.319.654
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.516.071
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|ASELS
|20,94
|529.901.908
|% -2,15
|
|THYAO
|7,87
|428.765.712
|% -1,38
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|IHLGM
|0,71
|66.355.285
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|92.928.249
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6523
|7,6907
|% 0,61
|
|Frank
|6,6819
|6,7222
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7465
|1,7552
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.523
|23,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|