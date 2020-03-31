New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
31.03.2020 16:53
Son güncelleme : 31.03.2020 17:01
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 22.208,42 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 2.614,34 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.740,06 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.
16:4689.272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.212,83
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
16:466,5742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
16:467,2006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0612
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
16:46340,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,08
|Açılış
|: 340,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.776.244
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.842.510
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.231
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.518.078
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.131.837
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,50
|7.872.578
|% -7,59
|
|INFO
|8,21
|691.062
|% -6,17
|
|OSMEN
|6,60
|44.432
|% -5,44
|
|GARAN
|8,18
|630.184.779
|% 1,74
|
|THYAO
|9,01
|618.905.563
|% 3,33
|
|ECILC
|4,81
|610.545.601
|% 5,02
|
|PGSUS
|34,20
|429.903.009
|% 9,97
|
|ASELS
|23,50
|425.729.960
|% 1,12
|
|ECILC
|4,81
|610.545.601
|% 5,02
|
|IHLGM
|1,05
|126.124.828
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,88
|199.592.294
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,16
|204.424.819
|% 6,93
|
|IHLAS
|0,51
|44.308.221
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1327
|8,1735
|% -0,13
|
|Frank
|6,7879
|6,8288
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7404
|1,7491
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|-11,83
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,64
|26,64
|0,22
|
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