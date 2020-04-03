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New York borsası düşüşle açıldı

03.04.2020 16:33

Son güncelleme : 03.04.2020 17:01
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,5 azalışla 21.285,93 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.517,3 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.477,27 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verileri etkili oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 701 bin azalarak  Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e  yükseldi.





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