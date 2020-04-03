New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
03.04.2020 16:33
Son güncelleme : 03.04.2020 17:01
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,5 azalışla 21.285,93 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.517,3 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.477,27 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verileri etkili oldu.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.
16:4589.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 369,92
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:456,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0915
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:457,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:45348,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 4,86
|Açılış
|: 348,28
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.951.355
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|460.498.822
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,66
|4.025.692
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.406.020
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.540.115
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|262.968.642
|% -7,27
|
|ADEL
|11,28
|8.303.979
|% -6,47
|
|PETKM
|3,48
|827.539.283
|% 0,58
|
|TUPRS
|85,70
|483.380.308
|% 3,69
|
|SASA
|8,42
|460.498.822
|% 9,92
|
|ASELS
|23,52
|430.142.711
|% 1,64
|
|GARAN
|7,55
|427.512.825
|% -0,66
|
|PETKM
|3,48
|827.539.283
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,04
|262.968.642
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,01
|123.229.389
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|154.834.005
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,93
|232.625.304
|% -5,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1996
|8,2407
|% 0,30
|
|Frank
|6,8210
|6,8621
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|4,41
|
|Altın Gr.
|347
|348
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|33,52
|33,52
|3,58
|
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