New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Açılışta S&P endeksinin yüzde 8 düşmesiyle panik satışları önlemek için borsa devre kesti.
New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti
16.03.2020 17:30
Son güncelleme : 16.03.2020 17:30
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 2.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 9,71 azalışla 20.935,16 puandan işlem gördü. Nasdaq endeksi de yüzde 6,12 düşüşle 7.392,73 puandan işlem görmeye başladı.
S&P 500 endeksinin ise açılışın hemen ardından yüzde 8 düşmesiyle borsa, panik satışlarını önlemek için devre kesti ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Banka, ayrıca, 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolar
parasal genişleme yapacağını duyurmuştu.
Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada (BOC), İngiltere (BoE), Japonya (BoJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankalarının aralarında bulunduğu 6 banka ise küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı almıştı.
17:1587.539
En Yüksek
|Değişim
|: -8,44%
|| -8.066,44
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:156,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0804
|Açılış
|: 6,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:157,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1060
|Açılış
|: 7,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:15302,60
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -8,79
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|RTALB
|2,74
|88.646.225
|% 0,37
|
|TRKCM
|2,52
|25.708.498
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.490.752
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|31.565.154
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.956.681
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|4.839.734
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|671.482.314
|% -9,98
|
|THYAO
|8,26
|612.715.051
|% -9,63
|
|GARAN
|8,15
|522.896.560
|% -9,54
|
|YKBNK
|2,02
|209.708.921
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|207.954.090
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|209.708.921
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.192.582
|% -9,42
|
|THYAO
|8,26
|612.715.051
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,86
|63.653.165
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8295
|7,8688
|% 1,06
|
|Frank
|6,7451
|6,7858
|% 1,80
|
|Riyal
|1,7012
|1,7098
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-60,63
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.024
|2.078
|-45,22
|
|Yarım
|978
|1.005
|-21,87
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,93
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,22
|30,22
|-3,63
|
Seans Raporu
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10072, 59 kaybederek (% -8.69 ) 105, 776
-
17:22XU100
Endeks 87, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 71 altında . İşlem hacmi 5, 284.00 milyon TL de
-
17:17XU100
Endeks 87, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 49 altında . İşlem hacmi 5, 208.00 milyon TL de
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ASELS
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7658, 95 kaybederek (% -8.42 ) 83, 321