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New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti

16.03.2020 17:30

Son güncelleme : 16.03.2020 17:30
New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Açılışta S&P endeksinin yüzde 8 düşmesiyle panik satışları önlemek için borsa devre kesti.



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Açılışta Dow Jones endeksi, 2.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 9,71 azalışla 20.935,16 puandan işlem gördü. Nasdaq endeksi de yüzde 6,12 düşüşle 7.392,73 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksinin ise açılışın hemen ardından yüzde 8 düşmesiyle borsa, panik satışlarını önlemek için devre kesti ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Banka, ayrıca, 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe  dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolar parasal genişleme yapacağını duyurmuştu.

Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada (BOC), İngiltere (BoE), Japonya (BoJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankalarının aralarında bulunduğu 6 banka ise küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı almıştı.






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