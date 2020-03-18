New York borsası sert düşüşle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi, yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki düşüşte, finansal sistemi ve ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atılmasına rağmen yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artarak devam etmesi etkili oldu.