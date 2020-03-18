New York borsası, güne sert düşüşle başladı.
New York borsası sert düşüşle açıldı
18.03.2020 17:10
Son güncelleme : 18.03.2020 17:10
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki düşüşte, finansal sistemi ve ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atılmasına rağmen yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artarak devam etmesi etkili oldu.
16:5486.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -318,18
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:546,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0754
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4740
En Düşük
6,3873
16:547,0749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:54312,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,89
|Açılış
|: 312,62
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.487.679
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.386.715
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.071.749
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|558.957
|% 9,94
|
|ADNAC
|1,88
|2.245.434
|% 9,94
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.333.466
|% -9,96
|
|SRVGY
|7,33
|742.271
|% -9,95
|
|THYAO
|8,09
|902.137.590
|% 1,38
|
|ASELS
|22,12
|656.739.324
|% 0,64
|
|GARAN
|8,28
|543.986.226
|% -1,31
|
|ISCTR
|5,09
|344.529.826
|% -1,93
|
|YKBNK
|2,01
|244.586.562
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,01
|244.586.562
|% -1,95
|
|THYAO
|8,09
|902.137.590
|% 1,38
|
|ODAS
|1,22
|121.732.961
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,44
|238.931.720
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,79
|60.461.877
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5804
|7,6184
|% -1,40
|
|Frank
|6,6443
|6,6844
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7141
|1,7227
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-18,86
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,65
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,32
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|12,22
|12,25
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,07
|
|B. Petrol
|26,80
|26,80
|-1,93
|