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New York borsası sert düşüşle kapandı

17.03.2020 09:09

Son güncelleme : 17.03.2020 09:09
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump`ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.



AA

Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 3000 puan değer kaybetti ve  yüzde 12,94 azalışla 20.186,48 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de  yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.

S&P 500 endeksi yüzde 11,57 kayıpla 2.397,38 puana ve Nasdaq endeksi  yüzde 12,32 azalışla 6.904,59 puana düştü. Endekslerdeki sert düşüşte, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 ile mücadele  görev gücüyle birlikte düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Trump, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının tamamen kontrol altına  alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini söyledi. Ayrıca, Trump, ABD  ekonomisinin resesyona doğru gidiyor olabileceğini dile getirdi.

Piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik  endişeler artarak devam ederken, merkez bankalarının aldığı tedbirlerlere rağmen  endeksler gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi.

New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için  likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk  işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışta S&P endeksinin yüzde 8 değer  kaybetmesiyle panik satışlarını önlemek için borsa devre kesmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası  (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, martta eksi 21,5 değerine inerek, Mart  2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs ise ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme göstermeyeceği,  ikinci çeyreğinde ise ekonominin yüzde 5 daralacağı öngörüsünde bulundu.





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