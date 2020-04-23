New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
23.04.2020 16:58
Son güncelleme : 23.04.2020 16:58
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,3 artışla 23.543,09 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.810,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.528,84 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki hafif yükselişte, hafta başında tarihi düşüşler gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın sürmesi etkili oldu.
Brent petrolün varili, bugün TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 9,3 artışla 22,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 25,9 artışla 17,39 dolardan alıcı buldu.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0217
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9307
18:057,5174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0389
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4759
18:05387,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,42
|Açılış
|: 387,12
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
388,03
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5478
|8,5907
|% -0,39
|
|Frank
|7,1025
|7,1453
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|16,53
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.526
|-5,60
|
|Tam
|2.529
|2.592
|-5,70
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|-2,80
|
|Çeyrek
|618
|633
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|22,22
|22,22
|1,85
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