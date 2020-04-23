GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

23.04.2020 16:58

Son güncelleme : 23.04.2020 16:58
New York borsası, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,3 artışla 23.543,09 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.810,70 puandan ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.528,84 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki hafif yükselişte, hafta başında tarihi düşüşler gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın sürmesi etkili oldu.

Brent petrolün varili, bugün TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 9,3 artışla  22,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün  varili, yüzde 25,9 artışla 17,39 dolardan alıcı buldu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.171
Değişim :  0,57% |  551,98
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.962 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 7,12 17.152.467 % 0,00  
SEYKM 11,30 797.374 % 0,00  
SNGYO 0,97 28.800.879 % 0,00  
ODAS 1,61 179.890.224 % 0,00  
THYAO 10,37 447.232.577 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5478 8,5907 % -0,39  
Frank 7,1025 7,1453 % -0,70  
Riyal 1,8410 1,8502 % -0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 16,53  
Altın Gr. 385 385 0,12  
Cumhuriyet 2.464 2.526 -5,60  
Tam 2.529 2.592 -5,70  
Yarım 1.232 1.265 -2,80  
Çeyrek 618 633 -1,40  
Gümüş.Ons 15,33 15,39 0,26  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 22,22 22,22 1,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru