New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
03.06.2020 16:56
Son güncelleme : 03.06.2020 16:56
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 25.742,65 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,69 kazançla 3.101,99 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 yükselişle 9.608,38 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki protestolar devam ederken, Amerikan borsasında endeksler pozitif seyrini korudu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının 9 milyon azalması yönündeydi.
16:41108.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 847,97
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
16:416,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
16:417,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5824
En Düşük
7,4561
16:41372,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 372,07
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,55
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.704.999
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.879.152
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.414.199
|% 9,96
|
|TUKAS
|9,40
|139.801.444
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.103.264
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.589.029
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,85
|4.350.861
|% -6,91
|
|GARAN
|8,18
|1.236.495.000
|% 1,49
|
|ASELS
|32,06
|822.971.251
|% -1,72
|
|THYAO
|12,57
|590.547.598
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,70
|527.682.099
|% -0,58
|
|AKBNK
|5,86
|412.097.692
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,70
|527.682.099
|% -0,58
|
|ADESE
|1,67
|189.944.864
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,44
|259.294.661
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,32
|131.100.692
|% 1,54
|
|KARSN
|1,86
|181.320.044
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4824
|8,5250
|% 1,20
|
|Frank
|6,9911
|7,0332
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7964
|1,8054
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-19,34
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-14,80
|
|Tam
|2.481
|2.512
|-7,50
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|-7,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,33
|39,33
|-0,24
|