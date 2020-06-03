New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 25.742,65 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,69 kazançla 3.101,99 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 yükselişle 9.608,38 puandan işlem görmeye başladı.ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki protestolar devam ederken, Amerikan borsasında endeksler pozitif seyrini korudu.Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının 9 milyon azalması yönündeydi.