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New York borsası yükselişle açıldı

03.06.2020 16:56

Son güncelleme : 03.06.2020 16:56
New York borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,05 artışla 25.742,65 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 kazançla 3.101,99 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,59 yükselişle 9.608,38 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti  sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki protestolar devam  ederken, Amerikan borsasında endeksler pozitif seyrini korudu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar  gören ekonominin normalleşmesine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında  olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör  istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi.  Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının 9 milyon azalması yönündeydi.




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