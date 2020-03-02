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New York borsası yükselişle açıldı

02.03.2020 17:55

Son güncelleme : 02.03.2020 18:15
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,15 artışla 25.590,51 puandan işlem gördü. Endeks, geçtiğimiz hafta yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle  3 bin 500 puan değer kaybetmişti.

S&P 500 endeksi, bugün, yüzde 0,96 artarak 2.982,50 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,78 artışla 8.667,14 puandan işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz haftayı büyük bir kayıpla tamamlayan endekslerdeki yükselişte, faiz indirimi beklentileri etkili oldu. New York borsası, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle, geçtiğimiz  hafta, 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını kaydetmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, cuma günü yaptığı  açıklamada, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor.  Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket  edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu. Powell'ın açıklamaları, politika  faizinde indirime gidileceği yönünde yorumlanmıştı.

ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs ekonomistleri ise Fed'in faiz indiriminin 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında veya öncesinde gelebileceğini, politika  faizinde 50 baz puanlık indirime gidilmesinin beklendiğini belirtiyor.





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