New York borsası salı gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
17.03.2020 18:02
Son güncelleme : 17.03.2020 18:02
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 1,7 artışla 20.487,05 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.446,8 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 kazançla 7.072 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik olası mali teşvik paketleri ve virüsün tedavisine yönelik atılan adımlar ve açıklamalar etkili oldu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin salgının ekonomiye etkilerini hafifletmeye yönelik yaklaşık 850 milyar dolarlık mali teşvik paketini Kongre'ye sunacağı ifade edildi.
Amerikan borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün tarihinin en hızlı günlük düşüşlerinden birini kaydetmişti.
Trump'ın Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirtmesinin ardından yaklaşık yüzde 12 düşmüş ve 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşamıştı.
17:4786.829
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -1.059,35
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:476,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:477,0546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1383
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0440
17:47315,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,60
|Açılış
|: 315,04
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
315,08
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.373.889
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.559.539
|% 9,78
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|MTRYO
|4,47
|155.031
|% 6,43
|
|BAGFS
|10,51
|11.785.223
|% 6,38
|
|DOAS
|6,12
|5.134.992
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|19.795.269
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|6.790.594
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.639.639
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|95.002
|% -10,00
|
|ASELS
|21,96
|1.312.485.486
|% -4,19
|
|THYAO
|7,98
|1.027.571.819
|% -3,04
|
|GARAN
|8,32
|799.809.916
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,03
|362.031.953
|% 0,00
|
|NUGYO
|2,27
|360.000.000
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,03
|362.031.953
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.027.571.819
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|99.904.943
|% -6,98
|
|ODAS
|1,17
|140.227.301
|% -6,40
|
|EKGYO
|1,11
|113.767.058
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7258
|7,7646
|% -1,84
|
|Frank
|6,6694
|6,7095
|% -1,42
|
|Riyal
|1,7079
|1,7164
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.534
|18,58
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|29,64
|29,64
|-0,41
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