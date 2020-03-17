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New York borsası yükselişle açıldı

17.03.2020 18:02

Son güncelleme : 17.03.2020 18:02
New York borsası salı gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde  1,7 artışla 20.487,05 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.446,8 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 2,1 kazançla 7.072 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadeleye yönelik olası mali teşvik paketleri ve virüsün tedavisine  yönelik atılan adımlar ve açıklamalar etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin salgının  ekonomiye etkilerini hafifletmeye yönelik yaklaşık 850 milyar dolarlık mali  teşvik paketini Kongre'ye sunacağı ifade edildi.

Amerikan borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün  tarihinin en hızlı günlük düşüşlerinden birini kaydetmişti.

Trump'ın Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz  ya da ağustosu bulabileceğini belirtmesinin ardından yaklaşık yüzde 12 düşmüş ve  1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını  yaşamıştı.





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